Fransa'nın gözü Londra'daki finans kurumlarında

14 Şubat 2018

Fransa'nın Brexit sürecini fırsata çevirerek uzun süredir Londra'daki finans kurumlarını Paris'e çekme planlarını yoğunlaştırdığı iddia edildi.

IMF Başkanı Christine Lagarde'ın da, 2009'da Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde, iş dünyasında önde gelen kurumların Londra'dan Paris'e taşınması için yoğun çaba harcadığı öne sürüldü.

İngiltere'de Muhafazakar Partili milletvekili Kay Swinburne, Business Insider sitesine açıklamasında, "Fransız meslektaşlarım, Brexit'ten uzun zaman önce, 2009'da açıkça alabildikleri kadar çok kurumu Paris'e çekmeye çalıştı ve bunu başardılar" dedi.

O dönemde İngiltere hükümetinin Fransa'nın bu çabalarına karşı çalışma yürüttüğünü kaydeden İngiliz milletvekili, "Christine Lagarde o zaman Fransa'nın Maliye Bakanı'ydı. AB Ekonomi Komitesi'ndeki kadınları kendi kanatları altına alır, bizi yemeklere götürür ve dünya siyasetçileriyle tanıştırırdı. O süreçte iş dünyasını Londra'dan Paris'e çekmek için raporlar hazırlamaya başlamışlardı" diye konuştu.

"Brexit sonrası Fransa'nın hamleleri arttı"

Lagarde'ın AB'de uygulanmaya başlayan Mifid reformlarıyla Londra'nın finans dünyası üzerindeki etkisini azaltmayı amaçladığını kaydeden Swinburne, "Christine Lagarde'ın raporlarına karşı Fransa'nın çok iyi bildiği bu oyunu oynamaya başladık" ifadelerini kullandı.

Swinburne, Fransa'nın Brexit kararı sonrasında İngiltere'deki finans kurumlarını Paris'e çekme hamlelerini de yoğunlaştırdığını söyledi.

İngiltere'nin 2016'da AB'den ayrılma kararı almasının ardından, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, İngiltere'nin Brexit sonrasında euro işlemleriyle ilgili faaliyetlerini sürdüremeyeceğini söylemişti.

Paris, Brexit sonrasında birçok finans kurumunun ve AB merkezinin taşınacağı yerler arasında ön sıralarda yer alıyor.

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