Fransız aşırı sağında çatlak büyüyor

21 Eylül 2017

Fransa'da Le Figaro gazetesine istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulunan aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) Partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen, "Philippot'nun istifası parti içindeki barışa ve değişime katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Partisinin son dönemde 2 büyük yenilgi aldığına işaret eden Jean-Marie Le Pen, bunlarda Florian Philippot'nun da önemli payı bulunduğunu kaydetti.

Philippot'nun yerini doldurabilecek yetenekte pek çok partilinin bulunduğunu vurgulayan Le Pen, "Zayıflığın nedeni bitiyor, ben de bundan memnuniyet duyuyorum." dedi.

France 2 televizyonuna sabah saatlerinde konuşan Philippot, "Hiçbir şeyden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğum ilan edildi ve ben bundan, hiçbir şey yapmayan Genel Başkan Yardımcısı olma maskaralığından hoşlanmadım." diyerek, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Florian Philippot'nun istifası, Jean-Marie Le Pen ile arasında bir süredir devam eden sürtüşmenin bir sonucu olarak görülüyor.

Marine Le Pen ise dün, "Philippot, çıkar çatışmasına neden olan Yurtseverler Başkanlığı ve partideki strateji ve iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi 2 ayrı sorumluluğa son verme çağrıma yanıt vermedi." diyerek, Philippot'nun yetkilerinin elinden alındığını duyurmuştu.

2009'dan itibaren Le Pen'in danışmanlığını yapan Philippot, 2012'de de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan Florian Philippot, mayıs ayında "Yurtseverler" isimli oluşumu kurmuştu.

Son seçimlerden sonra ikili arasındaki görüş ayrılıklarının arttığı belirtilirken, özellikle Avrupa Birliği (AB), avro ve ulusal bağımsızlık gibi konularda ortaya çıkan görüş ayrılıklarının istifaya giden yolu açtığı kaydediliyor.

Bu arada, Ulusal Cephe Partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan Sophie Mortel de bugün Philippot'ya destek vererek, istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA