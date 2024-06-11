Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi

Aşırı sağ karşıtları, AP seçim sonuçlarına karşı tepkilerini göstermek adına en çok Paris, Lyon, Rennes ve Bordo kentlerinde toplandı. Göstericiler tüm Fransa'yı, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.

Eylemlerde; "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir yaşam için buradayız" sloganları atıldı. Göstericiler, 'Halk Cephesi', 'Dikkat Faşizm' ve 'Beni Korkutmuyorsunuz, FN'ye (Ulusal Cephe'ye) Hayır' yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemciler gösteriye Filistin bayraklarıyla katıldı.

"Aşırı sağın yükselişinde Macron'un etkisi büyük"

Paris'teki gösteriye katılan eylemcilerin bir kısmı, aşırı sağın AP seçimlerinde sandıktan 1. parti olarak çıkmasını 'yıllardır Macron iktidarının altında yaşamanın belirtileri' olarak değerlendirdi.

Protestocular arasındaki genel kanı, AP seçimleri sonuçlarının, ülkenin kırsal kesimindeki vatandaşların devletin kendilerini terk ettiği hissine kapılmalarından da etkilendiği yönündeydi. Bu fikri paylaşan protestocuların ortak cümlesi ise "Endişe verici bir oylama bu ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri özgürlüğüne etkileri de olacak" oldu.





