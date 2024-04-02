FT’DEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME: Seçim yenilgisinin ardındaki hatalar

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times (FT), 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Erdoğan'ın seçim yenilgisinin ardındaki yanlış adımlar" başlıklı bir değerlendirme yazısı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçların ardından "düşünülmeyecek" bir konuşma yaptığını ifade eden FT, Erdoğan'ın seçim yenilgisini kabul ettiğini belirtti.

FT, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın sadece İstanbul'da değil toplamda 5 büyük kentte dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki yarışlarda bocaladığı yorumunda bulundu.

AK Parti'nin seçimde mağlup olmasına ilişkin yorumunda FT, "Uzun süredir devam eden ekonomik kriz, seçmen için katlanılmaz hale geldi. Erdoğan ayrıca, bir dizi taktiksel yanlış adım attı" dedi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimini altılı masanın girişimine rağmen kazandığını belirten FT, "Türkler yıllardır alım güçlerini azaltan bir enflasyon krizine katlandılar. Alışılmışın dışındaki ekonomi politikaları fiyatların aşırı yükselmesine yol açmakla suçlanan Erdoğan, önceki seçimlerden önce, bir aylık bedava doğalgaz da dahil olmak üzere, eşantiyonlar dağıttı" ifadesinde bulundu.

FT, AK Parti MKYK üyesi Harun Armağan'ın "Beklediğimiz bir sonuç değildi. Asıl mesele seçmenlerimizi sandığa taşıyamamış olmamız ... eğer bir seçimi kaybediyorsak bunun nedeni muhalefetin bizden daha iyi olması değil, kendi işimizi kendimiz yapmamış olmamızdır" sözlerine yer verdi.