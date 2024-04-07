FT'den Türkiye başyazısı: Ya İmamoğlu aday olsaydı...

Dünyanın en etkili finans gazetelerinden Londra merkezli Financial Times (FT) bugünkü başyazısını Türkiye’de 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlere ayırdı. “Türkiye’de muhalefetin baş döndüren dönüşü” başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışılmışın dışında sönük bir görüntü çizdiği yorumu yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçim başarısından bahsedilen Yayın Kurulu makalesinde, “Yerel seçimler, milyonlarca Türk'ün sandığın gücüne olan inancını koruduğunu ve cumhurbaşkanı ile AK Parti’nin yönetiminden duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmek için sandığı kullanmaya istekli olduklarını kanıtladı” ifadesi kullanıldı.

İmamoğlu için 'karizmatik' yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında davalar olduğunun belirtildiği makalede, “İmamoğlu'nun Erdoğan'a meydan okuyabilecek en güvenilir muhalefet figürü olduğu” değerlendirmesi de yer aldı. İmamoğlu için, "Karizmatik bir lider ve Türkiye'deki toplumsal bölünmeler arasında köprü kurma becerisini gösteriyor” yorumu yapıldı.

'CHP için çıkarılacak dersler var...'

Başyazı, "Muhalefet için de çıkarılacak dersler var. Geçen Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı oylamasından önce, CHP'nin Erdoğan'a meydan okumak için yanlış adayı seçtiğine inanan pek çok kişi vardı. Parti İmamoğlu'nu seçmek yerine o zamanki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti. Geçen hafta sonu alınan sonuçlardan sonra muhalefet destekçileri ‘Ya İmamoğlu aday olsaydı’ diye düşünüyor olmalı" ifadesiyle sona erdi.