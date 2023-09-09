G20 Sonuç Bildirgesinde tahıl koridoru çağrısı

G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi. Yayınlanan G20 Sonuç Bildirgesinde, 'Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez' ifadeleri kullanıldı.

Dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesi bugün gerçekleşti. Zirvenin bu yılki teması “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” olarak belirlendi. İki gün boyunca devam edecek toplantıların ana gündem maddeleri arasında küresel borç krizi, uluslararası borç yapısında yeniliklere gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da yer alıyor.

Türkiye'ye teşekkür

9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek zirvenin bugünkü oturumu sona erdi. Yayınlanan G20 Sonuç Bildirgesinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu bildirgede Türkiye ile ilgili 'Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

söz konusu belgede Ukrayna işgali konusunda G20 ülkelerinin fikir birliğine vardığı aktarıldı. Bildirgenin ilk satırında 'İnsanların yaşadığı büyük acıları ve dünya çapındaki savaş ve çatışmaların olumsuz etkilerini derin bir endişeyle not ediyoruz' denildi. G20 ülkeleri bildirgede Rusya'yı savaştan dolayı suçlamadı. Bunun yerine savaşın neden olduğu insani acılara dikkat çekildi. Bu yöntemle hem batı hem de Rusya'nın ortak bir noktada buluşması sağlandı.

Sonuç bildirisi

G20 Sonuç Bildirisinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez." denildi.

Bildiriden öne çıkan başlıklar:

- Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

- Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

- G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

- G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

- Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

- Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

- Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz