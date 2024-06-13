G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı

Zirvenin başlangıcı, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle yapıldı. Aile fotoğrafının ardından liderler, daha sonra zirvedeki ilk oturumlarına geçti ve burada Afrika, iklim değişikliği ve kalkınma konularını ele almaya başladı.

Meloni: "G7 kapalı kutu değil"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, G7’nin kapalı kutu değil, dünyaya açık değerler sunan bir mekanizma olduğunu belirterek, "Yapılacak çok iş var ama eminim ki bu 2 günde somut ve ölçülebilir sonuçlar üretebilecek bir tartışma yürütebileceğiz" dedi.

Gündemde Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı var

G7 liderlerinin, ikinci oturumda, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirmesi ve daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin katılımıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerinde durması bekleniyor. Zirvenin ilk gününde, etraflıca ele alınacak konulardan olan Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Ukrayna’ya desteğin artırılması ve dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinin Ukrayna’nın toparlanmasına yönelik kullanılması tartışılacak. G7 ülkeleri, daha önce bakan düzeyinde ele aldıkları dondurulan Rus varlıkları konusunda nihai anlaşmaya varamamıştı. Bu konuda zirve öncesinde ABD ve Fransa’dan bazı çözüm sinyalleri kaydedildi.

G7 liderleri, zirvede, ilk günün oturumlarının ardından akşam İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Brindisi kentindeki Svevo kalesinde verilecek yemekte ağırlanacak.

Sonuç bildirisine ilişkin bazı bilgiler

G7 Liderler Zirvesi’nin ardından yayımlanacak sonuç bildirisine ilişkin de bazı bilgiler İtalyan basınına sızdı. İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde, G7 ülkelerinin, Ukrayna ya da İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadeler konusunda büyük oranda anlaştığını ancak yedili grupta anlaşmazlığın 'kürtaja etkili ve güvenli erişimin garanti edilmesinin önemi' hususunda çıktığını yazdı. Bu atfın özellikle Fransa ve Kanada tarafından istendiği ancak dönem başkanı İtalya’dan kaynakların, bu konuda müzakerelerin sürdüğüne dikkati çektiği kaydedildi.