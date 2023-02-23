G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 39 milyar dolarlık destek

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenledikleri toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamanın başında, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı derin üzüntü duyulduğu, depremden etkilenen insanlara desteğin sürdüğü kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü arifesinde, savaş ve Rusya'nın gıda ve enerjiyi silah haline getirmesinin neden olduğu küresel ekonomik zorlukları ele almak için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinde kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın acil kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki kararlılığın sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ukrayna hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılı için bütçe ve ekonomik destek taahhüdümüzü 39 milyar dolara çıkardık." ifadesi kullanıldı.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının açıklamasında, Ukrayna'ya mart ayı sonuna kadar "güvenilir, iddialı, tamamen finanse edilmiş ve uygun şekilde şartlandırılmış" bir program sunması için de IMF'ye çağrıda bulunuldu.

Ukrayna'nın kritik altyapısını onarmasına destek olmak ve katkıda bulunmak için ortak çabaların sürdürüleceği belirtilen açıklamada, Rusya'nın savaşına yanıt olarak uygulanan koordineli ekonomik önlemlere olan bağlılık da yinelendi.

Açıklamada, "Yaptırımlarımızı uygulamak ve yaptırımlardan kaçınma veya kaçınma girişimlerini önlemek için birlikte ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda diğer ülkeleri de Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza katılmaya çağırıyoruz." denildi.