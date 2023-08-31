Gabon, Batı ve Orta Afrika’da 3 yıl içinde darbe gören 6’ncı ülke oldu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal TV binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini ilan etti: "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik."

Aile 55 yıldır iktidarda

Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, haftasonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmıştı.

Gabon Cumhurbaşkanı 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba, devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devralmış ve haftasonu yapılan seçimlerle üçüncü kez seçilmişti. Başarılı olması halinde, Batı ve Orta Afrika'da 2020'den bu yana gerçekleşen 6’ncı ülkede 8’inci darbe olacak.

En sonuncusu temmuzda Nijer'de gerçekleşti. Ocak 2022’de Burkina Faso’da ordu, Cumhurbaşkanı Roch Kabore’yi görevden indirdi. Aynı yılın eylülünde bir darbe daha oldu. Eylül 2021’de Gine’de özel kuvvetler yönetime el koydu, Çad’da da Nisan 2021’de Cumhurbaşkanı İdris Derbi öldürüldü. Mali’de de asker Ağustos 2020’de ve Mayıs 2021’de iki darbe gerçekleştirdi.

2 milyar varillik petrol rezervi var

2 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahip olup, dünyada 35’inci sırada yer alan Gabon, 1.6 trilyon varillik dünya toplam petrol rezervinin yaklaşık yüzde 0.1'ini oluşturmaktadır.