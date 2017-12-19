Gazprom, boru hatları için 11.7 milyar dolar harcayacak

19 Aralık 2017

Rus doğalgaz devi Gazprom, 2018'de Avrupa ve Çin rotaları için 2017'de öngörülene göre yüzde 41 daha fazla harcama yapmayı planlıyor.

2018 için planlanan yatırımlarda en büyük payı, Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı projesi olan KuzeyAkım 2 alacak. Bu çerçevede ABD'nin yeni yaptırımlarının gündeme geleceği ağustos ayından önce Kuzey Akım 2 için banka borçlanmaları sonuçlandırılmaya çalışılacak. KuzeyAkım 2 için 2017'de 193,6 milyar ruble olarak planlanan harcama, 2018'de 278,4 milyar rubleye (4.7 milyar dolar) çıkacak.

Gelecek yıl TürkAkım için yapılacak harcama da bu yıla kıyasla yüzde 72 artarak 190 milyar rubleye (3.2 milyar dolar) çıkacak.

Çin'e doğal gaz taşıyacak Power of Siberia boru hattı için ise gelecek yıl yüzde 4 artışla 218 milyar ruble (3.7 milyar dolar) harcanması planlanıyor.