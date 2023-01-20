Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatı % 23 azalacak

Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin Sohranivka dağıtım noktasından gaz sevkiyatı talebinin Ukrayna tarafından reddedildiği kaydedildi. Sevkiyatın Suca'dan devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, bu noktadan sevkiyat miktarının bugün 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi.

Dün, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya 32,6 milyon metreküp doğalgaz gönderen Gazprom’un sevkiyatı böylece 18 Ocak’a göre yüzde 23 gerileyecek. Ukrayna, Mayıs 2022’de Avrupa’ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı sonlandırmıştı. Gazprom’un Avrupa'ya sevkiyatı sadece Ukrayna üzerinden devam ediyor.