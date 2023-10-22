Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci sayısı 18'e çıktı
İsrail'in Hamas'ın saldırılarından sonra 7 Ekim'den bu yana düzenlediği bombardımanlarda 18 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Merkezi
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Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın yazılı açıklamasında, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı.
Serrac'ın eşi Şuruk el-Ayle, eşinin, İsrail'in Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.