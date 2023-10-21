Gazze Şeridi'ne iki hafta sonra insani yardıma izin!

İsrail'in her gün bombaladığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'de temel gıda maddeleri ve su gibi ihtiyaçların karşılanmasına zorluk çekiliyordu. Gazze'nin dünyayla tek bağlantı noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması için çağrılar yapılıyordu.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) temel insani yardımlarının Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

'Sürekli koridor açılmalı'

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımları teslim alan UNRWA'nın kentin çeşitli bölgelerinde yardımları hak sahiplerine ulaştırmasını beklediklerini söyledi.

Gazze'nin insani, tıbbi ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli çalışan güvenli bir koridorun açılmasının önemine vurgu yapan Maruf, koridorun aynı zamanda yaralıların uygun tıbbi bakımı alabilmeleri için çıkışlarına da olanak sağlaması gerektiğini ifade etti.

'İnsani felaketi değiştirmeyecek'

Maruf, "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." dedi.

Bölgedeki durumun ciddiyetine dikkati çeken Filistinli yetkili, "Yakıtın neredeyse tükenmek üzere olması, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri stoklarının tükenmesi ve en düşük seviyeye ulaşması nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması gerekiyor." diye konuştu.

Yardım miktarı açıklandı

Mısır Kızılayı'nın Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açıldığını kaydetti.

İlk konvoyda 20 TIR bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.