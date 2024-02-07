Gazze'de 340 doktor ve sağlık çalışanı öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde toplanan Filistin'deki sağlık sektörü çalışanları, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin Sağlık Bakanı Keyle gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki saldırılarında 340 doktor ve sağlık sektörü çalışanını öldürdü, 900 kişiyi yaraladı ve 100 sağlık personelini gözaltında tutmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık ekiplerinin ciddi ihlallere maruz kaldığın" vurgulayan Filistinli Bakan, "zalimce ve yasa dışı" olarak nitelediği uygulamaların, uluslararası insancıl hukukun birçok hükmünün açık bir şekilde ihlalini oluşturduğunu kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze saldırılarıyla ilgili kararına rağmen İsrail'in sağlık sektörüne yönelik ihlalleri arttığına dikkati çeken Keyle, "sağlık sektörü çalışanlarına koruma sağlanması gerektiğini" söyledi.