Gazze'de 4 İsrailli esir daha öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 241 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ordu, söz konusu esirlerin daha önce Hamas tarafından yayınlanan videolarda canlı olarak görüntülendiğini ve isimlerinin Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz ay Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrail-İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki Nadav Popplewell’in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.