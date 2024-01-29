Gazze'de bir gazeteci daha öldürüldü, sayı 122'ye çıktı
İsrail ordusu, aylardır saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama paylaşıldı.
Açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarında gazeteci Muhammed Abdulfettah Ataallah öldürüldü.
İsrail savaş uçakları sabah saatlerindeki saldırılarında da gazeteci İsam el-Lulu'nun evini hedef almıştı. Saldırı sonucu Lulu, eşi, oğlu, gelini ve torunu hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 122'ye çıktı.