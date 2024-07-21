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Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 983'e yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 289 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.

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