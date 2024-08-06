Gazze'de can kaybı 39 bin 653'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 305 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 30 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki can kaybı ve yaralı sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 653'e, yaralı sayısının da 91 bin 535'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.