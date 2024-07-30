Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 katliamda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 400'e, yaralananların sayısının da 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.