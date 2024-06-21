Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 152'ye çıktı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aylardır sürüyor. Yerel hükümet, 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen gazeteci sayısının 152'ye çıktığını bildirdi.
AA
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Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail ordusunun saldırısı sırasında 1 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ölen gazetecinin, El-Aksa televizyonunda çalışan Selim eş-Şerefa olduğu belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında ölen gazeteci sayısı 152'ye yükseldi.