Gazze'de öldürülen İsrailli asker sayısı 272'ye yükseldi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürütülen kara operasyonunda 1 İsrail askerinin daha öldüğünü açıklarken, 27 Ekim'de bu yana ölen İsrailli asker sayısı 272 oldu.
Haber Merkezi
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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, ölen İsrailli askerlerin de sayısı artıyor.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi’nde çıkan çatışmada 20 yaşındaki Ariel Tsym adlı askerin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı saldırılardan bugüne kadar 272 İsrailli askeri kaybetti.