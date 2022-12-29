Gazze'de su kuyusu açıldı

GDD, TDV'nin finansmanıyla, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde kazdığı su kuyusunu, bölgedeki Filistinlilerin hizmetine sundu.

Güneş enerjisi sisteminin bulunduğu su kuyusu, Beyt Hanun Belediye Başkanı İmad Advan, GDD Temsilcisi Hani Süreyya ve belde sakinlerinin katıldığı törenle açıldı.

Hani Süreyya, burada yaptığı açıklamada, su kuyusunun 10 binden fazla Filistinliye içme suyu sağlayacağını söyledi.

Gazze'de "su krizi"nin yaşandığını ifade eden Süreyya, dolayısıyla bu projenin Filistinli sakinler oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Projenin TDV tarafından yaklaşık 50 bin dolarla finanse edildiğini dile getiren Süreyya, "Doğrusu Gazze Şeridi'ndeki suların yüzde 97'si içilmeye elverişli değildir. Dolayısıyla bu tür projelerle Filistinli ailelerin günlük hayatlarında kullandıkları tatlı su ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.