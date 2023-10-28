Gazze'de yüzlerce bina yerle bir oldu

Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırıların çok şiddetli olduğu belirtildi.

Yıkımın büyüklüğü karşısında sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail saldırıları bir gecede Gazze Şeridi'nde yüzlerce binayı tamamen yok etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, dün akşam saatlerinden itibaren kuzeyi başta olmak üzere abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından 'Hamas'ın ana karargahının bulunduğu' iddiasıyla hedef gösterildi.