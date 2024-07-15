Gazze'deki 40 milyon ton molozu kaldırmak için 15 yıl ve 500 milyon dolar gerekiyor

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de oluşan yıkıma ilişkin paylaşımda bulunuldu. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştuğuna, bunun kaldırılmasının 15 yıldan fazla sürebileceğine işaret edildi.

Molozların kaldırılmasının maliyetinin 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtilen açıklamada, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi de yaralandı.

İsrail, aralıksız bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ni harabeye çevirmiş durumda.