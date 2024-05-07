Gazze'deki can kaybı 34 bin 789'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirilirken, 54 kişi hayatını kaybetti, 96 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.