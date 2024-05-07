Gazze'deki can kaybı 34 bin 789'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm alanlara yayılarak sürerken, bölgedeki can kayıpları da artıyor. Gazze'de son 24 saatte 54 Filistinli hayatını kaybederken, 214 gündeki toplam can kaybı 34 bin 789'a yükseldi.
AA
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin son verileri paylaştı.
Buna göre Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirilirken, 54 kişi hayatını kaybetti, 96 Filistinli yaralandı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.