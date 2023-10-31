Gazze'deki can kaybı 8 bin 525'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 18 katliam gerçekleştirdiğini ve 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525'e çıktığını, 21 bin 643 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kudra, Bakanlığa 1100'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin enkaz altında kalan kayıp ihbarı geldiğini aktardı.