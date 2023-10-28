Gazze'deki can kaybı 8 bine dayandı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son saatlerde düzenlediği saldırılarda 53 katliam gerçekleştirdiğini ve 377 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını belirtti.