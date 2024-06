Gazzeli çocukların yüzde 85'i üç günden birini aç geçiriyor

Takip Et

Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesi ve bombardımanı sürdürmesi nedeniyle bölgede yardım dağıtma işleminin ve yardım gönüllülerinin bölgeye girişinin imkansız hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla binlerce yardım tırının Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturduğunun da altı çizildi.

Gazze'ye günde sadece 8 yardım tırı girebiliyor

Açıklamada, Gazze'deki insani duruma ilişkin istatistikler de paylaşıldı. Buna göre 69 kilometrekarelik alanı oluşturan El Mevasi, Han Yunus ve Deyr el Balah'ta 1,7 milyon kişi yaşıyor.

Gazze'deki çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birinde hiç yemek yemiyor. El Mevasi'de bulunan 500 bin kişi, 121 tuvaleti paylaşıyor. Bu sayı, her 4 bin 132 kişiye bir tuvalet düştüğü anlamına geliyor. Bölgede insani yardım operasyonları için ihtiyaç olan yakıt miktarı 400 bin litreyken bunun yalnızca yüzde 19'u karşılanabiliyor. Buna da her gün ulaşılamıyor.

Gazze'ye giren yardım oranında da 6 Mayıs'tan bu yana üçte ikilik düşüş yaşandı. O tarihten bu yana günlük ortalama 8, toplamda ise 216 yardım tırı bölgeye girebildi. Bölgeye, yardım tırları giremezken her gün yüzlerce ticari mal taşıyan tırın girişine izin veriliyor. Bu durum Gazze'de bazı malların bulunma ihtimalini artırsa da çoğunlukla besin değeri düşük ürünler ya da temel ihtiyaç malzemesi olmayan enerji içeceği gibi ürünler bölgeye giriyor.

"Tonlarca gıda yardımı engellenirken kafein serbest"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil'e göre, açlık bölgede en büyük ölüm sebeplerinden biri. "Yetersiz beslenen insanlara gidecek tonlarca gıdayı engellerken kafeinli içecekler ve çikolatalara izin vermek mide bulandırıcı" ifadesini kullanan Abi Khalil, İsrail'in işgalci güç olarak Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu kaydetti.