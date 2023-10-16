Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandı mı?

Mısırlı iki güvenlik kaynağı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır, İsrail ve ABD'nin Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde güney Gazze'de ateşkesin başlaması konusunda anlaştığını söyledi.

Kaynaklar, ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin süre konusunda netlik olmadığını söyledi.

İsrail ordusu ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum yapılmadı.

Hamas'ın yetkililerinden de açıklama gelmedi.

Haberler yalanlandı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.