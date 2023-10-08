Gazze'ye abluka derinleşiyor: Akaryakıt ve mal girişi durduruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığını bildirdi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad'ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

İsrail - Hamas savaşı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu. Her iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.