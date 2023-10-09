Gazze'ye saldırı kapıda: İsrail 300 bin yedek askeri göreve çağırdı

Hamas militanları, 7 Ekim sabahında binlerce roketin İsrail'e gönderildiği sırada ülkenin güneyine sızarak yerleşim yerlerine saldırmıştı. Saldırılarda çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybederken, çok sayıda İsrailli de Gazze'ye kaçırılmıştı.

Resmi olarak 'savaş' ilan eden İsrail, 2 gündür Gazze sınırlarına asker ve tank yığınağı yapıyor. Eş zamanlı olarak özellikle gece saatlerinde Gazze'deki hedefler savaş uçaklarıyla bombalanıyor.

İsrail'in kara operasyonunun eli kulağındayken, Savunma Bakanlığı tam 300 bine yakın yedek askerin orduğa çağırıldığını bildirdi.

Bu sayı, şimdiye kadar tek seferde orduya çağırılan en yüksek asker sayısı.

İsrail'de hem kadınlar hem de erkekler zorunlu askerlik görevinin ardından belirli bir yaşa kadar yedek kuvvet olarak hazır tutuluyor.