Gazze’ye yardım konvoyunda kaza: 2 asker öldü

Ürdün’den Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan 3 askeri tırın başkent Amman’ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu iki asker öldü, 2 asker yaralandı.

Ürdün ordusunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyunun parçası olan 3 askeri tırın dün devrildiği belirtildi.

Başkent Amman’ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin içinde bulundukları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için insani yardım göndermeye devam edileceği ifade edildi.

Ürdün hükümetine bağlı Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu verilerine göre Amman hükümeti, aralık ayından bu yana Gazze Şeridi’ne 2 bin 110 insani yardım tırı gönderdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.