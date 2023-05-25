Göktürk’te villa fiyatına İskoçya’da şato alınıyor

Emre ERGÜL

Londra merkezli emlak yatırım ve yönetim danışmanlığı şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Alex Jenkins, yazı dizimizin üçüncü gününde Birleşik Krallık’a yatırım yapan Türklerin Londra dışındaki gözlerini sıraladı. Jenkins’e göre, Londra dışında İngiltere’de Liverpool ve Manchester, İskoçya’da da Glasgow revaçta…

Bu kentlerde genelde çocukları üniversite eğitimi alanlar yatırım yapıyor. “Hazır oğlum/kızım okuyor… Kira ödemek yerine konut alalım diye düşünen çok sayıda aile var” diyen Jenkins, nedenini de şöyle açıklıyor: “Londra dışındaki bu 3 kentte 200- 250 bin sterline ev alabiliyorsunuz. Kira getirisi de yüzde 6-7 bandında.”

Tarım arazisi de bakıyorlar

Türkiye’de konut fiyatlarının çok yükseldiğini hatırlatan Jenkins, Türkiye-İskoçya’yı şöyle karşılaştırıyor: “2 milyon sterline İskoçya’da bir şato almak mümkün. Yani İstanbul Göktürk’te, Zekeriyaköy’de bir villa fiyatına İskoçya’da şato alınabiliyor.” Belirsizliği ortadan kaldırmak için direkt sordum: “Şato alan ya almak isteyen Türk yatırımcı var mı?” Cevap netti: “Evet.” Jenkins, bir müşterisinin İskoçya’daki bir şato ile uzun süredir ilgilendiğini, yatırım analizlerinin devam ettiğini belirtti.

Diğer bir Amerikalı yatırımcı ise benzer bir şatoyu spa otel ve müzeye çevirmek üzere. Jenkins, İskoçya’da “tarım arazisi” yatırımı yapıldığına da değindi. “Amerikalılar ve İsrailliler, İskoçya’dan tarım arazisi topluyor” diyen uzman danışman, Londra’da emlak portföyü olan birkaç Türk yatırımcının ve Trakya bölgesinden süt ve ürünleri ile ilgili önde gelen bir firmanın da bu işi incelediğini ve alternatifleri değerlendirdiğini belirtti.

Türkler neden Galler’e yatırımla ilgilenmiyor?

İngiltere’nin Galler, İngiltere ve İskoçya bölgelerinde (kendi içinde devlet) emlak yatırımı ve kiralamalar, bu devletin tamamen kendi kanunları, işlem ve uygulamalarına göre gerçekleştiriliyor. Lease dediğimiz sahiplik süreleri, emlak satış fiyatlarının tespiti, kiralama fiyatları, uygulanan kiralama politikaları değişiklik gösteriyor. Tüm bu bölgeler içinde özellikle kiralama konusunda en çok kısıtlama uygulayan Galler. Bu da yatırımcıyı düşündürüyor ve diğer bölgelerle karşılaştırma yapmaya yöneltiyor.