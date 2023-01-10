Goldman Sachs 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, bu hafta çalışan sayısını 3 bin 200 azaltarak, tarihinin en büyük işten çıkarmalarından birini gerçekleştirecek.
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Dünya basınına yansıyan haberlere göre, işten çıkartmalar yarından itibaren başlayacak. İşten çıkarmaların üçte biri çekirdek işlem ve bankacılık birimlerinden yapılacak.
CEO David Solomon’un göreve geldiği 2018 sonundan bu yana Goldman Sachs’ın toplam çalışan sayısı yüzde 34 artarak, Eylül 2022 sonunda 49 bini aşmıştı.
Kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık, finansal yönetim, vb. finansal servisler sunan Goldman Sachs, 1869 yılında kuruldu.