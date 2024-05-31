Goldman Sachs: Enflasyon ejderhasını öldürmek zorundasınız
Goldman Sachs Group Başkanı John Waldron, Fed'i odak noktasını enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinden uzaklaştırmamaya çağırdı. Waldron, "Eğer Fed iseniz, enflasyon ejderhasını öldürmek zorundasınız" dedi.
Haber Merkezi
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Waldron bir konferansta yaptığı konuşmada, Fed'in yapabileceği en kötü şeyin, ekonomiyi saran yüksek fiyat sarmalını bastırmadan önce zafer ilan etmek olduğunu söyledi.
"Enflasyon açıkça ılımlılaşıyor ama hala yapışkan" diye konuşan Waldron, "Hepimiz bunun sistemde hala var olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.