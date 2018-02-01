Goldman Sachs: Petrol piyasası beklenenden önce dengelendi
Goldman Sachs, petrol piyasasının beklenenden 6 ay daha erken dengelendiğini belirterek, petrol fiyatlarıyla ilgili 2018 tahminlerini yükseltti.
Goldman Sachs, petrol piyasasının beklenenden 6 ay daha erken yeniden dengeye kavuştuğunu belirterek, petrol fiyatlarıyla ilgili tahminlerini yükseltti.
OPEC öncülüğündeki petrol kesintilerinin piyasalara etkilerine değinen Goldman Sachs, talebin istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekti.
Banka, 2018 için Brent petrol fiyatının üç, altı ve 12. ay tahminini, 62 dolardan sırasıyla 75 dolar, 82,5 dolar ve 75 dolara yükseltti.
Öte yandan Goldman Sachs, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışa bağlı olarak petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçebileceği uyarısında bulundu.
Bankanın açıklamasında, "kaya petrolünün etkisi, OPEC ülkelerindeki son artış ve OPEC dışı ülkelerdeki üretimin yükselişi fiyatları yeniden aşağıya çekecek" denildi.
Brent petrol fiyatı TSİ 13.53 itibariyle 69,54 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Büyüme beklentisi petrol fiyatlarına destek oldu
Kaynak: Reuters