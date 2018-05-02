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Goldman Sachs, uzlaşma için 110 milyon dolar ödeyecek

Döviz işlemcilerinin yatırım pozisyonlarına ilişkin bilgileri başkaları ile paylaşmakla suçlanan Goldman Sachs, uzlaşma kapsamında 110 milyon dolar ödeyecek.

Goldman Sachs, uzlaşma için 110 milyon dolar ödeyecek
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Goldman Sachs , ABD'de iki regülatör tarafından yöneltilen döviz işlemcilerinin yatırım pozisyonlarına ilişkin bilgileri başkaları ile paylaştıkları suçlamalarında uzlaşma yoluna gitti.

Uzlaşma için toplam 110 milyon dolar ödemeyi kabul eden Goldman Sachs, bu paranın yarısını Fed'e, geri kalanını New York Finansal Hizmetler Departmanı'na ödeyecek.

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