Goldman Sachs'ın öngörüsü! Petrol yeniden 100 dolar üzerine çıkabilir

Uygulanan yaptırımların Rus petrol ihracatını düşürmesinin muhtemel olduğunu değerlendiren Goldman Sachs, sıfır-Kovid politikasına son veren Çin’de talebin toparlanmasının beklenmesiyle fiyatların mevcut 80 dolar seviyesinde 100 doların üzerine çıkacağını öngördü.

Suudi Arabistan’da düzenlenen bir konferansta konuşan analist Jeff Currie endüstride talebi karşılamak için gereken üretime yapılan yatırım eksikliğinin de daha yüksek fiyatlar için itici bir güç olacağını ve bu kapasite eksikliğinin 2024 yılına dek büyük bir sorun haline gelebileceğini vurguladı.

Alternatiflere yönelme çabaları sonrası gerilemişti

Goldman Emtia Araştırma Başkanı olan Currie, Mayıs ayına kadar petrol piyasalarının talebe kıyasla arz açığı vermesi gerektiğini ve bu durum küresel üreticilerin sahip olduğu kullanılmayan kapasitenin çoğunu tüketerek fiyatlara olumlu yansıyacağını belirtti.

Petrol fiyatları, pandemi döneminde 20 doların altına düşmüştü. Sonrasında toparlanan petrol fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hali hazırda küresel talebin altında kalan arzı bozmasının ardından 130 dolar seviyesine yaklaşarak dalgalı birkaç yıl geçirmişti. Nakliye yakıtlarının maliyeti rafinerilerinin kapasitelerinin sınırına yaklaşmasıyla yükselmiş ve ülkelerin alternatiflere yönelme çabaları sonrası gerilemişti.

"OPEC+ üretimi ne zaman artıracağı konusunda temkinli davranacak"

Suudi enerji bakanı Prens Abdülaziz bin Salman da Cumartesi günü Riyad’da gerçekleştirilen konferansta, dünyayı yetersiz tedarike yol açacak rafineri kapasitesine yatırım eksikliğine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bin Salman OPEC+'ın üretimi ne zaman artıracağına karar verirken temkinli davranacağını yineledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ile diğer üreticileri bir araya getirerek arz ve talebi dengelemek ve fiyatları üyeler için makul tutmak amacıyla bir araya getiren grubun Rusya ile birlikte fiili lideri Suudi Arabistan. Prens Abdülaziz, OPEC+'nın arzı sınırlama çabalarının, salgın sırasında talepteki düşüş sırasında petrol piyasalarını kurtardığını hatırlattı.

"OPEC+ bu yılın sonlarında üretimi artırmaya çalışacak"

Currie, Goldman'ın OPEC+'nın üretim limitlerini gevşeteceği ve bu yılın sonlarında üretimi artırmaya çalışacağı yönündeki görüşünü yineledi. Bu ay bir OPEC+ piyasa izleme komitesi, grubun petrol üretimini sabit tutmasını tavsiye etmişti.

Bu yıl içinde talep arzı geçtiğinde kapasitenin bir sorun haline gelmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Currie, "Şu anda, Çin hala tam olarak toparlanamadığı için, fazla vermeye devam ediyoruz" dedi. Yedek üretim kapasitemiz tükenecek mi? Potansiyel olarak 2024 yılına kadar ciddi bir sorun yaşamaya başlarsınız” değerlendirmesinde bulundu.