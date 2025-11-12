Goldman Sachs'tan uyarı! ABD hisseleri 10 yıl geride kalacak

Goldman Sachs Stratejisti Peter Oppenheimer, bu yıl Wall Street'in zayıf performansını doğru tahmin ettikten sonra, ABD hisse senetlerinin önümüzdeki on yılda da diğer piyasalardan geri kalacağını öngördü. Oppenheimer ve ekibi, yüksek değerlemelerin kazanç potansiyelini sınırlayacağını belirterek, yatırımcıların portföylerini ABD dışına çeşitlendirmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Raporda, S&P 500 endeksinin önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama yüzde 6,5 getiri sağlamasının beklendiği, bunun da küresel piyasalar arasında en düşük performans anlamına geldiği kaydedildi. Buna karşılık, yükselen piyasaların yıllık ortalama yüzde 10,9 getiriyle öne çıkması bekleniyor.

"Yatırımlarınızı ABD dışına çeşitlendirin"

"Yatırımlarınızı ABD dışına çeşitlendirin ve yükselen piyasalara yönelin" diyen Oppenheimer, yapay zekânın uzun vadeli etkilerinin yalnızca ABD teknolojisiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Goldman Sachs stratejistleri, özellikle Çin ve Hindistan'daki güçlü kâr artışlarının yükselen piyasalarda getirileri destekleyeceğini belirtti. Tahminlere göre, Japonya hariç Asya yüzde 10,3, Japonya yüzde 8,2, Avrupa ise yüzde 7,1 yıllık getiri potansiyeliyle ABD'nin önünde yer alacak.