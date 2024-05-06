Google reklam politikasını güncelledi: Deepfake porno uygulamalarının tanıtımını yasaklıyor

Google, 30 Mayıs'tan itibaren "cinsel açıdan müstehcen olacak veya çıplaklık içerecek şekilde değiştirilmiş veya oluşturulmuş sentetik içeriğin tanıtımını" da yasaklayacağını açıkladı.

Deepfake pornografi reklamlarıyla mücadele etmek için tasarlanan değişiklik hakkında Google Reklam Yöneticilerine e-posta gönderildi.

Başlangıçta değişikliği bildiren 404 Media'ya yaptığı açıklamada Google şunları söyledi: "Reklam platformlarımızda hem müstehcen hem de rıza dışı cinsel içeriği uzun süredir yasaklıyoruz ve bu politikalar artık sahte pornografi hizmetlerinin tanıtımını da engelleyecek. Kapsamlı bir yaklaşımla, içeriğin müstehcen olup olmadığına bakılmaksızın bu hizmetlerin tanıtımına izin vermediğimizi açıkça belirtmek için reklam politikalarımızı güncelliyoruz."

Politikayı ihlal edenlerin hesapları askıya alınacak. Yıllık Reklam Güvenliği raporuna göre Google'ın 2023 yılında cinsel içerikle ilgili politikalarını ihlal eden 1,8 milyardan fazla reklamı kaldırdığı bildirildi.