Google'a rekabet soruşturması

İngiltere, Google'ın bağlı olduğu Alphabet'in yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklığının piyasadaki rekabete etkilerine ilişkin soruşturma başlattı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA) açıklamasına göre, kurum, Alphabet'in Anthropic ile ortaklığının İngiltere'de mal ve hizmetlere yönelik herhangi bir pazarda rekabetin önemli ölçüde azalmasına yol açıp açmayacağına ilişkin soruşturma başlatmaya karar verdi.

CMA, soruşturmaya yardımcı olmak üzere, ilgili tarafları konuya ilişkin katkı sunmaya davet etti ve bu kapsamda ilk aşama için son tarihin 13 Ağustos olduğunu duyurdu.

Google geçen yıl Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunmuştu.