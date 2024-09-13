Google'dan Gemini Live hamlesi: 720 TL'lik uygulama bedava oldu

Google, yapay zeka sohbet botu Gemini Live’ı Android kullanıcıları için ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Daha önce aylık 719 TL’lik Gemini Advanced aboneliği ile erişilebilen Gemini Live; artık uygulama üzerinden herkes tarafından kullanılabiliyor.

İlk olarak geçen aylarda duyurulan Gemini Live, kullanıcıların yapay zeka ile sesli sohbetlere girmesini sağlıyor. Şirketin son hamlesi ise sesli botu Android kullanıcılarına açıyor.

Shiftdelete'in haberine göre; bu adımla birlikte Google, şu anda ücretli olan ChatGPT’nin Ses Modu’na karşı öne geçmiş durumda.

ChatGPT’nin ses özelliğinin ileride daha geniş bir kitleye sunulması planlansa da, ne zaman ücretsiz olacağı belirsiz. Hem Gemini Live hem de ChatGPT Ses Modu, telefon kamerasını kullanarak görsel açıdan daha verimli bir sohbet deneyimini hedefliyor.