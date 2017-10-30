Görevden alınan Katalan yöneticiler Belçika'ya gitti

30 Ekim 2017

İspanya hükümetinden bir yetkili, eski Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi. "Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve diğer eski hükümet üyelerinin hangi gerekçeyle Brüksel'de olduklarının bilinmediği ifade edildi.

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir" demişti. Francken'in aşırı sağcı N-VA partisi, ülkedeki Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor.

Söz konusu açıklamaya Belçika Başbakanı Charles Michel tepki göstermiş, Puigdemont'un sığınma hakkının "kesinlikle gündemde olmadığı" ifade etmişti.

Tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından merkezi hükümet tarafından görevden alınan Puigdemont ve diğer Katalan yöneticilerin İspanya'da 30 yıl hapis cezasıyla yargılanabilecekleri belirtiliyor.

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Kaynak: AA