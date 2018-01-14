Gözaltındaki Suudi Prens, 6 milyar dolar ödemeyi reddetti

14 Ocak 2018

Suudi Arabistan hükümetinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında tutulan ülkenin en zengin ismi Prens Alwaleed bin Talal'ı serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediği, Bin Talal'in ise bu parayı ödemeyi reddettiği bildirildi.

Bazı kaynaklar, soruşturmayı yürüten Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın, 18 milyar dolarlık servete sahip Bin Talal'in servetinin 6 milyar dolarını ya da sahip olduğu şirketlerin bazı hisselerini devlete vermesini istediğini duyurdu.

Reuters, yolsuzluk suçlamalarını reddeden Prens Bin Talal'ın hükümetle görüşmeler yürüttüğünü, hükümete yüklü miktarda bağış yapmayı teklif ettiğini ancak hükümetin bu miktarı yeterli bulmadığını aktardı.

Bir yetkili, "Prens bir teklifte bulundu ancak önerdiği miktar kendisinden beklenenin altında kaldı" dedi.

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan çok sayıda prens ve iş adamının, hükümetle yürüttükleri görüşmeler sonucu, servetlerinin bir bölümünü devlete aktarma karşılığında serbest kaldıkları haberleri basına yansımıştı.

Hapishaneye gönderildi

Öte yandan Prens Alwaleed bin Talal'ın, iki aydır gözaltında tutulduğu Ritz Carlton otelinden hapishaneye gönderildiği bildirildi.

Arapça yayın yapan Londra merkezli El Arabi el Cedid gazetesinin haberine göre, Prens Bin Talal'in hakkındaki suçlamaları reddettiği ve El Hair Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi.

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Kaynak: Reuters