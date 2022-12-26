GSYH hayatın önemi dışında her şeyi ölçer

Çoğunlukla kadın lidrler tarafından yönetilen Finlandiya, İzlanda, İskoçya, Galler ve Yeni Zelanda, Refah Ekonomisi Hükümetleri ortaklığının üyeleri. Önümüzdeki aylarda genişlemesi beklenen koalisyon, 2040 yılına kadar dünyanın dört bir yanındaki ekonomileri, insanlar ve gezegen için ortak refah sağlayacak şekilde dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu da gayrisafi yurtiçi hasıladaki yüzdelik değişimin ilerlemenin iyi bir göstergesi olduğu fikrinden vazgeçmek ve bunun yerine ekonomi politikasını tüm insanlar için çevreyle uyum içinde yaşam kalitesi sunacak şekilde yeniden şekillendirmek anlamına geliyor.

İskoçyalı Bakan Nicola Sturgeon CNBC'ye verdiği demeçte "Yeni bir ekonomik modele duyulan ihtiyaç hiç bu kadar net olmamıştı. Sanırım bu yüzden hem İskoçya'da hem de dünya genelinde refah ekonomisi yaklaşımına olan ilginin arttığını görüyoruz."dedi.

Sturgeon, "Refah ekonomisi inşa etmek her ülke için, her zaman büyük bir zorluktur ve karşı karşıya olduğumuz mevcut krizler bunu daha da zorlaştırıyor - ama aynı zamanda bu dönüşümü neden acil olarak yapmamız gerektiğinin de altını çiziyor" dedi. "Son beş yılda ilerleme kaydettik, ancak hala yapmamız gereken çok şey var."

GSYİH ne kadar önemli?

ABD Eski Senatörü Robert F. Kennedy bir keresinde bir ülkenin GSYH'sinin "hayatı değerli kılan şeyler dışında" her şeyi ölçtüğünü söylemişti.

Belirli bir zaman diliminde mal ve hizmetlerin toplam değerini temsil eden GSYH'yi eleştirenler, göstergenin ekonomik faaliyetin "iyi, kötü ve çirkin" yönlerini ölçtüğü ve hepsini iyi olarak adlandırdığı için yanıltıcı olduğunu savunmaktadır.

Örneğin GSYH, ücretsiz çalışmayı hesaba katmadığı gibi, insanların ve doğal çevrenin sağlığına ve refahına olumlu ya da olumsuz katkıda bulunan ekonomik faaliyetler arasında da ayrım yapmamaktadır.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de kısa bir süre önce GSYH'nin dünyanın ekonomik büyüme göstergesi olmaktan çıkarılması ve bunun yerine politika yapıcıların döngüsel ekonomiye geçmesi çağrısında bulunan sesler korosuna katıldı.

Bu, ürünlerin yaşam döngüsünü mümkün olduğunca uzatmak için malzemelerin yeniden kullanımı ve onarımına dayanan ve dünyanın mevcut "al, yap, at" modelinden uzaklaşan bir ekonomik sistemi ifade etmektedir.

Guterres, Haziran ayı başında düzenlenen büyük bir uluslararası çevre toplantısında yaptığı konuşmada, "Rotamızı değiştirmeli ve doğaya karşı anlamsız, intihara meyilli savaşımıza son vermeliyiz.Unutmayalım ki bir ormanı yok ettiğimizde GSYİH yaratıyoruz. Aşırı balık avladığımızda GSYİH yaratıyoruz. GSYİH, dünyanın mevcut durumunda zenginliği ölçmenin bir yolu değildir."