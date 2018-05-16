Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

16 Mayıs 2018

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi. Guatemala Tel Aviv'deki büyükelçiliğini bugün Kudüs'e taşıdı.

Guatemala'nın bu kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğinin açılışı için İsrail'e gitti.

Seçildikten kısa süre sonra hakkında yolsuzluk iddiaları çıkmaya başlayan Morales ve ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala'da Uluslararası Yolsuzluk Komisyonu tarafından soruşturuluyordu.

Türkiye Kudüs için diplomatik atağa geçti