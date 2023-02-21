Güney Afrika 800 megavatlık güneş santrali kuruyor

Gauteng Eyalet Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin yaklaşık 800 megavat elektrik üretebilecek bir güneş enerjisi santrali inşa edeceğini söyledi.

Lesufi, santralin inşası için yaklaşık 66 milyon dolarlık (1,2 milyar Güney Afrika randı) bütçe ayrıldığını belirterek, bunun için gelecek hafta ihale gerçekleştirileceğini duyurdu.

Güney Afrika, halihazırda elektrik üretiminin yüzde 80'den fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor.

Eskiyen altyapı nedeniyle santrallerde sıklıkla meydana gelen arızalar, ülke çapında günde 12 saate varan kesintiler yaşanıyor.

Güney Afrika hükümeti 9 Şubat'ta elektrik krizi nedeniyle ulusal afet hali ilan etmişti.