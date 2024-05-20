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Güney Afrika'da silahlı saldırılarda yedi kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Eastern Cape Polis Sözcüsü Albay Priscilla Naidu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs sabahı Wollowvale kasabası yakınlarında, bir otomobil içinde bulunan 1'i çocuk 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Naidu, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan bir başka araçta da 1 kişinin ölü bulunduğunu kaydetti.

Olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandığını aktaran Naidu, silahlı saldırılarda ölenlerin yaşlarının 8 ila 45 arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.