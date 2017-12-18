Güney Afrika'da Zuma'nın partisi sandık başında

18 Aralık 2017

Güney Afrika'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisinde, Devlet Başkanı Jacob Zuma'dan sonraki liderin seçimi için oylama başladı.

Oylama ANC'nin 23 yıl önce Nelson Mandela iktidarında siyah çoğunluk yönetimini başlatmasından bu yana, parti için belki de en önemli dönüm noktası. Parti, Zuma'nın devlet başkanlığıyla ilgili skandal ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle derin bir şekilde bölünmüş durumda.

ANC'nin başına gelecek kişi, 2019'da yapılacak seçimlerle ülkenin yeni devlet başkanı olabilir.

Zuma'nın eski eşi liderliğe aday

Partinin verdiği bilgiye göre, 4 bin 776 delegenin katılacağı seçimde oylama sabahın erken saatlerinde başladı. ANC sözcüsü, sonuçların akşama doğru açıklanacağını belirtti.

ANC liderliği için Devlet Başkanı Yardımcısı Cyril Ramaphosa ile, Zuma'nın desteklediği eski eşi ve aynı zamanda eski bir bakan olan Nkosazana Dlamini-Zuma aday gösterildi. Ramaphosa, önceleri sendikacı iken şimdi Güney Afrika'nın en zengin iş insanlarından biri. Öte yandan Dlamini-Zuma, ANC başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın oldu.

Kaynak: Reuters