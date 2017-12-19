Güney Afrika'da Zuma'nın partisi yeni liderini seçti

19 Aralık 2017

Güney Afrika Cumhuriyeti iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) genel başkanlığına Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın yardımcısı Cyril Ramaphosa seçildi.

ANC'nin 54. olağan kurultayında yapılan oylamada 4 bin 776 delegenin 2 bin 440'ının oyunu alan Ramaphosa, partinin yeni lideri oldu. Rakibi, devlet başkanı Jacob Zuma'nın eski eşi Nkosazana Dlamini-Zuma ise 2 bin 261 oyda kaldı.

Parti başkan yardımcısının ve diğer idari kadroların da seçimle belirlendiği ANC'de, Mpumalanga Eyaleti Başkanı David Mabuza 2 bin 538 delegenin oyunu alarak partinin başkan yardımcısı seçilirken, parti grup başkanı Gwede Mantashe, parti genel sekreteri Ace Magashule, genel sekreter yardımcısı Jessie Duarte ve mali işler sorumlusu Paul Mashatile oldu.

Bu sonuçla Ramaphosa, Güney Afrika'da genel seçimlerin yapılacağı 2019 yılında ANC'nin seçimleri kazanması durumunda devlet başkanı olacak.

Son yıllarda ismi yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Zuma'ya ağır eleştiriler yönlendiren Ramaphosa'nın, devlet başkanının istifasını isteyerek yerine geçebileceği veya 2019 seçimlerine kadar birini görevlendireceği de gündemde.

ANC, 1994'ten bu yana iktidarda

Güney Afrika'da ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine karşı verilen mücadelenin sembol partisi olan ANC, ülkedeki ilk demokratik seçimlerin yapıldığı 1994 yılından bu yana iktidarı elinde tutuyor.

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın avukatlarından olan Ramaphosa, 1991'de Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri seçilmesinin ardından, apartheid rejimi hükümeti Ulusal Parti (NP) ile uzlaşma müzakerelerinde ANC heyetinin liderliğini yaparak Güney Afrika tarihinde önemli bir rol üstlendi.

1994 yılında yapılan ilk demokratik seçimler sonrasında parlamento üyesi olan Ramaphosa, 24 Mayıs 1994 tarihinde Anayasa Komisyonu'nu başkanlığına getirilerek ulusal birlik hükümetinde merkezi bir rol oynadı.

1997 yılında Thabo Mbeki'ye karşı parti liderliği yarışını kaybeden Ramaphosa, 20 yıl sonra tekrar girdiği başkanlık yarışından zaferle çıktı.

Kaynak: AA